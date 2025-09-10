پنجاب :محنت کشوں کی کم از کم اجرت 40 ہزار روپے کرنیکا نوٹیفکیشن جاری
لاہور(خبرنگار)پنجاب کے محنت کشوں کی کم از کم اجرت 40 ہزار روپے کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ لاہور سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق مزدوروں کو 26 ورکنگ ڈیز پر کم از کم 40 ہزار روپے اجرت دی جائے گی۔
نوٹیفکیشن کے مطابق 8 گھنٹے کام کرنے پر 1538روپے اجرت ملے گی۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت ملک فیصل ایوب کھوکھر نے بتایا کہ محکمہ لیبر ویلفیئر کی تمام فیلڈ فارمیشنز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کم از کم اجرت پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنائیں، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔