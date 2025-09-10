صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب :محنت کشوں کی کم از کم اجرت 40 ہزار روپے کرنیکا نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
پنجاب :محنت کشوں کی کم از کم اجرت 40 ہزار روپے کرنیکا نوٹیفکیشن جاری

لاہور(خبرنگار)پنجاب کے محنت کشوں کی کم از کم اجرت 40 ہزار روپے کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ لاہور سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق مزدوروں کو 26 ورکنگ ڈیز پر کم از کم 40 ہزار روپے اجرت دی جائے گی۔

نوٹیفکیشن کے مطابق 8 گھنٹے کام کرنے پر 1538روپے اجرت ملے گی۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت ملک فیصل ایوب کھوکھر نے بتایا کہ محکمہ لیبر ویلفیئر کی تمام فیلڈ فارمیشنز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کم از کم اجرت پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنائیں، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

غیرت کی بنیاد پر بہن، بہنوئی کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار

گاڑی میں غیر قانونی سلنڈر، ڈرائیور کیخلاف مقدمہ

اوباش کی 15 سالہ لڑکے سے زیادتی کی کوشش

تتلے عالی میں 2 بجلی چوروں کیخلاف مقدمات

ڈسکہ: 4 ملزم گرفتار منشیات و ناجائز اسلحہ برآمد

3 افراد کا گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد، کپڑے پھاڑ د یئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak