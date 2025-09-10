سیلاب:سوشل میڈیا پر تشہیر میں مصروف افسروں کا کڑا احتساب کیا جائے ، سینیٹ میں تحریک جمع
اسلام آباد (این این آئی)سینیٹر دنیش کمار نے حالیہ سیلاب کے دوران سرکاری افسران کی سوشل میڈیا پر تشہیر کے حوالے سے بحث کی تحریک سینیٹ سیکرٹریٹ میں جمع کرا دی۔
سینیٹر دنیش کمار کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک میں کہا گیا کہ سرکاری افسران ریلیف اور ریسکیو کام پر توجہ دینے کے بجائے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی تشہیر کرنے میں مصروف ہیں۔ سرکاری افسران سوٹ بوٹ پہنے ، مہنگے چشمے لگائے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنی ویڈیوز او ر تصویروں کے لیے پوز بنا رہے ہیں۔ دنیشن کمار نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے افسران کا کڑا احتساب کیا جائے ۔