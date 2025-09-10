صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب:سوشل میڈیا پر تشہیر میں مصروف افسروں کا کڑا احتساب کیا جائے ، سینیٹ میں تحریک جمع

  • پاکستان
سیلاب:سوشل میڈیا پر تشہیر میں مصروف افسروں کا کڑا احتساب کیا جائے ، سینیٹ میں تحریک جمع

اسلام آباد (این این آئی)سینیٹر دنیش کمار نے حالیہ سیلاب کے دوران سرکاری افسران کی سوشل میڈیا پر تشہیر کے حوالے سے بحث کی تحریک سینیٹ سیکرٹریٹ میں جمع کرا دی۔

سینیٹر دنیش کمار کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک میں کہا گیا کہ سرکاری افسران ریلیف اور ریسکیو کام پر توجہ دینے کے بجائے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی تشہیر کرنے میں مصروف ہیں۔ سرکاری افسران سوٹ بوٹ پہنے ، مہنگے چشمے لگائے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنی ویڈیوز او ر تصویروں کے لیے پوز بنا رہے ہیں۔ دنیشن کمار نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے افسران کا کڑا احتساب کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ 57 ہزار کی بلند سطح چھو کر واپس

سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند سطح پر، ڈالر مزید سستا

فیکٹ ایگزیبیشنز کے سی ای او کی ڈی جی ٹڈاپ سے ملاقات

ٹڈاپ انٹر سیک دبئی نمائش میں پاکستان پویلین کا انعقاد کریگی

سمیڈا کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل، احسن اقبال چیئرمین مقرر

کاروباری طورطریقوں سے متعلق ضوابطی فریم ورک کے مسودے پر آرا طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak