پاکستان میں شہریوں کی بڑے پیمانے پر نگرانی ، ایمنسٹی

کراچی (رائٹرز) ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں شہریوں کی بڑے پیمانے پر نگرانی کی جارہی ہے ۔

 اس مقصد کے لیے فون ٹیپنگ کا نظام اور چین کی تیار کردہ انٹرنیٹ فائر وال استعمال ہو رہی ہے ، جو سوشل میڈیا کو سنسر کرتی ہے ۔ ایمنسٹی کے مطابق خفیہ ادارے لا فل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم (LIMS) کے ذریعے ایک وقت میں کم از کم 40 لاکھ موبائل فونز کی کالز اور پیغامات سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی دوران WMS 2.0 نامی انٹرنیٹ فائر وال ٹریفک کو فلٹر کرتے ہوئے دو ملین سے زائد سیشن بلاک یا سست کر سکتا ہے ۔ دونوں نظام بیک وقت چلتے ہیں، یعنی ایک فون کالز و پیغامات ریکارڈ کرتا ہے اور دوسرا سوشل میڈیا یا ویب سائٹس کو محدود کرتا ہے ۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 6 لاکھ 50 ہزار ویب لنکس بلاک ہیں۔

