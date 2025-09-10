صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ پاکستان ایک جسم کی مانند

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ) سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا سعودی عرب اور پاکستان ایک جسم کی مانند ہیں اور ہم پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔

 پاکستان جن حالات سے گزر رہا اور اسے جن چیلنجز کا سامنا ہے اس مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہے ۔ سیلاب متاثرین کیلئے خادم الحرمین شریفین کی طرف سے سامان وزیر اعلیٰ پنجاب کے سپرد کیا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملاقات کرنے والے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد سے گفتگو میں کیا، ملاقات میں پاکستان سعودی عرب تعلقات،وحدت اُمت،مذہبی ہم آہنگی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

