افغان سفیر سے ملاقات

اسلام آباد(این این آئی)پشتونخواملی عوامی پارٹی کے چیئرمین وتحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ و رکن قومی اسمبلی محمودخان اچکزئی نے اسلام آباد میں افغانستان سفارت کونسل میں افغان سفیر مولانا سردار احمد شکیب سے ملاقات کی۔

 انہوں نے افغانستان کے صوبہ کنڑ میں حالیہ زلزلے سے جانی ومالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیااور جاں بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ ناصر عباس ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخونزادہ حسین یوسفزئی اور ریاض خان بھی موجود تھے ۔

