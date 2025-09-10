’’کانسپٹ سے پروڈکٹ تک‘‘انقلابی ماڈل
اسلام آباد (وقائع نگار) وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستان کا صنعتی مستقبل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے نئی شکل لے گا ۔
پاکستان جامع صنعتی پالیسی سے مسابقتی اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتیں قائم کرے گا۔"کانسپٹ سے پروڈکٹ تک" انقلابی ماڈل ہے جو پاکستان کو تیز مارکیٹ رسائی، کم لاگت اور برآمدات میں اضافے میں مدد دے گا۔پاکستان کے ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ اورعالمی مسابقت کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان اسی موڑ پر کھڑا ہے جہاں انسانی وسائل اور سٹریٹجک محلِ وقوع کی بدولت مواقع موجود ہیں۔