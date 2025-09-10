صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
کوئٹہ (آن لائن)امیر جمعیت علمائے اسلام بلوچستان سینیٹر مولانا عبدالواسع نے اسرائیل کے قطر پر فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ صرف مسلمانوں کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ انسانیت سوزی اور درندگی کی بدترین مثال ہے ۔

یہ اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ اسرائیل اب محض ایک دہشتگرد نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن و سکون کے لیے ایک بھیڑیا اور درندہ بن چکا ہے جسے لگام دینا ناگزیر ہے ،پوری امت مسلمہ کی غیرت و حمیت کا امتحان شروع ہوچکا ہے ۔

