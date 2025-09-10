ڈاکو، چور سرگرم، شہری لاکھوں روپے ، گاڑیاں، قیمتی اشیاء لٹا بیٹھے
لاہور (کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا، منگل کے روز مختلف علاقوں میں سرگرم ڈاکوئوں، چوروں نے شہریوں کو لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا ۔
پولیس ذرائع کے مطابق مصری شاہ کے علاقے میں فرہاد سے ڈاکوایک لاکھ 50 ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے ۔ برکی میں کرامت ایک لاکھ 45 ہزار روپے اور موبائل فون، مصطفی آباد میں شاہد ایک لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل فون سے محروم کردیا گیا۔ کوٹ لکھپت میں ڈاکو اسحاق سے ایک لاکھ 20 ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ ٹاؤن شپ میں وحید سے ایک لاکھ روپے اور قیمتی سامان چھین کر لے گئے ۔مزید برآں نولکھا اور گجرپورہ سے دو گاڑیاں جبکہ بھاٹی گیٹ، شیراکوٹ اور اچھرہ کے علاقوں سے متعدد موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وارداتوں کی تفتیش جاری ہے ، سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزموں کی شناخت کی جا رہی ہے ۔