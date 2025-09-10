صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)مریم نواز ہیلتھ کلینک میں سانپ کے کاٹنے سے آنے والامریض مبینہ آکسیجن نہ ملنے سے جاں بحق ہوگیا، ورثا نے شدید احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایاکہ ہسپتال ناتجربہ کار انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا۔

عملہ اور علاج معالجے کے آلات بھی پورے نہیں ہیں، آکسیجن نہ ملنے سے ہمارا مریض چل بسا،ورثانے ہسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی،عرفان نذیر کو ہسپتال لے کرآئے ،مکمل علاج نہیں کیاگیانہ ہی آکسیجن دی گئی ہے ، جس سے اس کی موت ہوگئی ،ہم وفاقی وزیر رانا تنویر حسین، ممبر قومی اسمبلی رانا احمد عتیق انور اورممبر صوبائی اسمبلی چودھری حسان ریاض سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہسپتال انتظامیہ کی غفلت کانوٹس لیاجائے ۔

