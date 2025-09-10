کراچی:موسلا دھار بارش، ندیاں بھر گئیں، نوجوان ڈوب کر ہلاک
کراچی (سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی میں علی الصبح سے شروع ہونے والی موسلا دھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا جس کے باعث شہر کے بیشتر علاقے زیرِ آب آگئے ۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ تک 6 اسپیل متوقع ہیں جن میں 100ملی میٹر سے زائد بارش ہوسکتی ہے ، جس سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے ۔شہر کے مختلف علاقوں فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد، طارق روڈ، صدر، آئی آئی چندریگر روڈ، یونیورسٹی روڈ، گلشن اقبال، گلستان جوہر، سرجانی، اورنگی اور دیگر میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث کئی فیڈرز ٹرپ ہوگئے اور متعدد علاقے بجلی سے محروم ہوگئے ۔ادھر ملیر کی ندیاں پانی سے بھر گئیں۔ پانی کے تیز بہاؤ کے باعث لنک روڈ اور ای بی ایم کازوے بند کرنا پڑا۔ قائد آباد کے قریب 27 سالہ عرفان ڈوب کر جاں بحق ہوگیا جبکہ دوسرا نوجوان علی گل میتھیانی محفوظ رہا۔نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے حیدرآباد، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، تھرپارکر، سانگھڑ، دادو اور جیکب آباد میں بھی تیز بارش اور برساتی ریلوں کا خدشہ ہے ۔ بلوچستان کے لسبیلہ، خضدار، آواران، نصیرآباد، کوہلو، قلات اور گوادر سمیت دیگر اضلاع میں بھی موسلا دھار بارش کا امکان ہے ، جس سے برساتی ندی نالوں میں طغیانی اور کچے مکانات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ۔