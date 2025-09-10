صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر کی مبینہ غفلت ، خاتون چل بسی، ورثا کا احتجاج

  • پاکستان
تلونڈی(نامہ نگار)ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے باعث خاتون جاں بحق ہوگئی،جس پر ورثا نے شدید احتجاج کیا، ڈاکٹر نواب دین کے نجی ہسپتال میں زیرعلاج مریضہ دم توڑ گئی۔

 ورثا نے الزام عائد کیا کہ فوزیہ کی موت ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے باعث ہوئی، واقعے کے بعد ورثا اور اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے اور سڑک کو  ٹریفک کے لیے بند کردیا،انتظامیہ کے مطابق صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے پولیس موقع پر پہنچ گئی، جبکہ عوامی احتجاج کے بعد متعلقہ نجی ہسپتال کو فوری طور پر سیل کردیا گیا۔

