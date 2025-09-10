صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتجاج کیسز،ملزموں کے سرنڈر ہوجانے پراشتہاری قرار دینے کی کارروائی ختم

  • پاکستان
اسلام آباد ،لاہور (اپنے نامہ نگارسے ، کورٹ رپورٹر )انسداددہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں زیر سماعت 26 نومبر ،4 اکتوبر و دیگر 10 سے زائد احتجاج کے کیسزمیں بانی پی ٹی آئی کے جیل کیلئے لکھے خط کا جواب نہ آیا۔

 تھانہ ترنول کے مقدمہ میں ملزموں کے سرنڈر ہوجانے پراشتہاری کی  کارروائی بھی ختم کردی ۔تھانہ کوہسار کے مقدمہ میں مزید 2 ملزموں کو چالان کی نقول تقسیم کردی گئیں،اعظم سواتی کی عدم دستیابی کے باعث ملزموں پر فرد جرم عائد نہ ہوسکی۔انسداددہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کے کیس میں اشتہاری پی ٹی آئی کے تین کارکنوں کی سرنڈر ہوتے ہی گرفتاری کے بعد رہائی کا بھی حکم دے دیا۔سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں لاہور ہائیکورٹ میں جج کی رخصت کے باعث غلام خان کی اپیلوں پر سماعت نہ ہوسکی۔

