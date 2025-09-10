پریانتھا کمارا قتل کیس:15مجرموں کی سزاؤں کیخلاف اپیلوں پر سماعت نہ ہوسکی
لاہور(کورٹ رپورٹر)سیالکوٹ میں قتل ہونیوالے سری لنکن فیکٹری منیجر پریانتھا کمارا کے کیس میں سزائے موت اور عمر قید کی سزا پانے والے مجموعی طور پر 15مجرموں کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت بینچ کے سربراہ جسٹس سید شہباز رضوی کی عدم دستیابی کے باعث نہ ہوسکی ، کیسز کو ری شیڈول کردیا گیا ۔
پریانتھا کمارا کو توہین مذہب کا الزام لگا کر3 دسمبر 2021 کو سیالکوٹ میں مشتعل ہجوم کی جانب سے بیدردی سے قتل کیا گیا تھاجس کے بعد ٹرائل کورٹ نے مجموعی طور پر 89ملزموں کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائیں سنائی تھیں۔عمر قید اور سزائے موت پانے والے 15 مجرموں کی جانب سے سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کی گئیں۔جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے منگل 9ستمبر کو ان اپیلوں پر سماعت کرنی تھی ۔