میڈیا نمائندگان پر تشدد،انسداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعات شامل ،2ملزم جیل منتقل
راولپنڈی (خبر نگار)اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا نمائندگان پر پی ٹی آئی کارکنوں کے تشدد کے مقدمہ میں انسداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعات شامل کر لی گئیں۔ گرفتار دو ملزم شناخت پریڈ کیلئے جیل منتقل کر دیئے گئے ۔پولیس ذرائع کے مطابق 7اے ٹی اے سب سکشن 21 آئی کی دفعات مقدمہ میں شامل ۔تفتیش انسپکٹر رینک کا آفیسر کرے گا۔
مشاورت اور منصوبہ بندی پر انسداد دہشتگری ایکٹ کی دفعہ21آئی لگائی گئی ۔سات اے ٹی اے میڈیا نمائندگان کو فرائض کی انجام دہی سے زبردستی روکنے پر لگائی گئی ۔مقدمہ میں دہشتگردی کی دفعہ شامل ہونے پر گرفتار دو ملزموں کو انسداد دہشتگری عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جج امجد علی شاہ نے ملزم راجہ سرفراز اور چودھری نوید کو شناخت پریڈ کے لئے جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالتی احکامات کے مطابق شناخت پریڈ کا عمل مکمل کر کے 23 ستمبر کو پیش کیا جائے ۔مقدمہ میں علیمہ خان نعیم پنجوتھا اور 40نامعلوم افراد نامزد ہیں۔