صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور :’’چانجر دی پاواں چھنکار‘‘ گانا چلانے پر مقدمہ

  • پاکستان
لاہور :’’چانجر دی پاواں چھنکار‘‘ گانا چلانے پر مقدمہ

لاہور (کرائم رپورٹر)نواب ٹاؤن پولیس نے گاڑی میں اونچی آواز میں گانا بجانے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

پولیس کے مطابق شہری نے اپنی گاڑی میں پنجابی گانا ‘‘چانجر دی پاواں چھنکار’’انتہائی بلند آواز میں لگایا ہوا تھا جس پر شہریوں کو مشکلات پیش آئیں اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ایف آئی آر کے متن کے مطابق گاڑی کو بڑی مشکل سے روکا گیا، جس کے بعد شہری کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں ساؤنڈ ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے ۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ اے ایس آئی رحمت علی کے بیان پر درج کیا گیا ہے ۔پولیس حکام نے واضح کیا ہے کہ اونچی آواز میں میوزک بجانا اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

پاکستان میرا گھر ہے ، سنجے دت نے والد کا قصہ سنا دیا

میری تصاویر کا اے آئی فحش ویڈیوز میں استعمال روکا جائے ایشوریا عدالت پہنچ گئیں

کام وقت پر، پیسے مہینوں بعد، فنکاروں نے آواز بلند کردی

تنہائی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی:شلپا شروڈکر

شاہ رخ خان نے اپنی تعلیم مکمل نہ کرنیکی وجہ بتا دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak