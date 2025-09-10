لاہور :’’چانجر دی پاواں چھنکار‘‘ گانا چلانے پر مقدمہ
لاہور (کرائم رپورٹر)نواب ٹاؤن پولیس نے گاڑی میں اونچی آواز میں گانا بجانے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
پولیس کے مطابق شہری نے اپنی گاڑی میں پنجابی گانا ‘‘چانجر دی پاواں چھنکار’’انتہائی بلند آواز میں لگایا ہوا تھا جس پر شہریوں کو مشکلات پیش آئیں اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ایف آئی آر کے متن کے مطابق گاڑی کو بڑی مشکل سے روکا گیا، جس کے بعد شہری کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں ساؤنڈ ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے ۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ اے ایس آئی رحمت علی کے بیان پر درج کیا گیا ہے ۔پولیس حکام نے واضح کیا ہے کہ اونچی آواز میں میوزک بجانا اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی ۔