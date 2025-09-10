صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تونسہ بیراج: 2بہنیں5ماہ کی بچی کو دریا میں پھینک کر خود بھی کودگئیں،ایک کو بچالیا گیا

تونسہ (آئی این پی)تونسہ بیراج پر 2 بہنوں نے 5 ماہ کی بچی کو دریا میں پھینک کر خود بھی چھلانگ لگادی، ایک بہن کو بچالیا گیا۔

واقعے کی سامنے آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین نے پہلے معصوم بچی کو دریائے سندھ میں پھینکا اور اس کے بعد خود بھی چھلانگ لگا دی۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ   کے تحت کارروائی کرتے ہوئے ایک بہن کو زندہ حالت میں دریا سے نکال لیا جبکہ دوسری بہن اور 5 ماہ کی بچی تاحال لاپتا ہیں۔ریسکیو ادارے لاپتا خاتون اور بچی کی تلاش کیلئے سرچ آپریشن میں مصروف ہیں۔

