بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبد اﷲ الخلیفہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے
اسلام آباد(اے پی پی)بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبد اﷲ الخلیفہ اپنے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ۔
وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد آمد پر بحرین کے وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق بحرین کے وزیر داخلہ نے پاکستان مونومنٹ کا بھی دورہ کیا۔اسلام آباد پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی ۔لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبد اللہ الخلیفہ نے یادگار شہدائپر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ دورے کے دوران بحرین کے وزیر داخلہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ۔