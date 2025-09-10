صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبد اﷲ الخلیفہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے

  • پاکستان
بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبد اﷲ الخلیفہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے

اسلام آباد(اے پی پی)بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبد اﷲ الخلیفہ اپنے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ۔

وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد آمد پر بحرین کے وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق بحرین کے وزیر داخلہ نے پاکستان مونومنٹ کا بھی دورہ کیا۔اسلام آباد پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی ۔لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبد اللہ الخلیفہ نے یادگار شہدائپر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ دورے کے دوران بحرین کے وزیر داخلہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

جاپانی کمپنی نے ہیومن واشنگ مشین متعارف کروا دی

سنگاپور میں جِلد کو ٹھنڈا رکھنے والی سن سکرین تیار

طیارے میں سیٹ پر ہی کھانا تیار کرنے والی خاتون مسافر

البانیہ میں تیسری صدی کے امیر رومی کا مقبرہ دریافت

کاٹن بڈزسے کان صاف کرنا سماعت چھین سکتا ہے

ہیل پہن کر پیچھے کیجانب دوڑنے کااپنا ہی ریکارڈ توڑدیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak