امجد حفیظ ڈی جی فوڈ، کرن خورشید سیکرٹری پرائس کنٹرول تعینات
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )پنجاب حکومت نے چار افسروں کے تقرروتبادلے کے احکامات جاری کردئیے ،سیکرٹری پرائس کنٹرول پنجاب احسان بھٹہ کا تبادلہ کرکے سیکرٹری ٹورزم، آرکیالوجی اینڈ میوزیم پنجاب تعینات کردیا۔
ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایوالوایشن ڈاکٹر کرن خورشید کا تبادلہ کرکے سیکرٹری پرائس کنٹرول پنجاب تعینات کردیا۔ ڈی جی فوڈ کین کمشنر پنجاب نوید شہزاد مرزا کو ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم جبکہ ان کی جگہ امجد حفیظ کو ڈی جی فوڈ کین کمشنر پنجاب تعینات کردیا گیا ۔