نئی مقامی گاڑیوں میں اکتوبر سے 57 سیفٹی سٹینڈرڈ لازمی قرار
اسلام آباد (مدثر علی رانا)آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر عملدرآمد کرنے کے لیے اکتوبر سے لوکل مینوفیکچرنگ گاڑیوں میں 57 سیفٹی سٹینڈرڈز پر عملدرآمد کی شرط پوری کرنا ہوگی۔ باوثوق ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ آئندہ اقتصادی جائزہ میں عملدرآمد کی رپورٹ بھی جمع کرائی جائے گی۔
مقامی پارٹس کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے پاکستان آٹو موٹیو انسٹی ٹیوٹ قائم ہوگا۔ ایکسیڈینٹل ٹائپ ڈی کی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 30 ستمبر سے امپورٹ پالیسی آرڈر تبدیل ہوجائے گا۔ غیر تصدیق شدہ نئی گاڑیاں مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو سکیں گی۔ مقامی تیار گاڑیوں میں ابھی صرف 17 سیفٹی سٹینڈرڈز اپلائی ہو رہے ہیں اور 40 سیفٹی سٹینڈر ڈز مزید فالو کرنے ہوں گے ۔ لوکل مینوفیکچرر کو متعلقہ گاڑی کی کوالٹی کے لیے ہیڈکوارٹر زسے لائسنس حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستان میں جس کمپنی نے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا ہوا ہے ، سب کو ہر ٹائپ کی گاڑی کی مینوفیکچرنگ کے لیے لائسنس رکھنا لازمی ہوگا اور اسی سٹینڈرڈ کے مطابق گاڑی بنانی ہوگی۔حکومت کی جانب سے ڈمپنگ کنٹرول اور لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے اہم قانون سازی کی گئی ہے جس کی قومی اسمبلی سے منظوری رواں ماہ ہی لے کر عملدرآمد شروع کیا جائے گا۔ موٹر وہیکل انڈسٹری ڈویلپمنٹ ایکٹ 2025 تیار کیا گیا ہے جس میں شامل کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مینوفیکچرنگ کمپنی گاڑی، سسٹم یا پارٹس نہیں بنا سکے گی۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں تقریباً 30 ملین گاڑیاں اور موٹرسائیکل موجود ہیں جو پہلے سے مارکیٹ میں ہیں؛ ان پر نئے ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوگا۔پاکستان آٹو موٹیو مینوفیکچرر ایسوسی ایشن نے سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار کو لکھے خط میں کہا ہے کہ موٹر وہیکل انڈسٹری ڈویلپمنٹ ایکٹ 2025 کی ڈرافٹنگ کے دوران ایسوسی ایشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ ڈرافٹ ناقابلِ قبول ہے ۔