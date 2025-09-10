پاک، قازقستان مذاکرات ،تجارت ،سرمایہ کاری ،زراعت میں تعاون پر بات چیت،ایکشن پلان پر دستخط
اسلام آباد (اے پی پی،دنیا نیوز)پاکستان اور قازقستان کے نائب وزرائے اعظم نے قازق صدر کے آئندہ دورہ پاکستان کے لئے طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کو فوری طور پر حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے ۔
منگل کو پاکستان اور قازقستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے جن کی مشترکہ صدارت سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور قازقستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ مرات نورتیلو نے کی۔ قازق نائب وزیر اعظم کے ہمراہ وزرائے ٹرانسپورٹ و تجارت، آئی ٹی اور زراعت کے نائب وزرا ئاور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے ۔وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق وفود کی سطح کے مذاکرات سے قبل قازق وفد نے پاکستان کے وزیر مواصلات،وزیر ریلوے اور وزیر تجارت سے ملاقاتیں کیں۔ اس کے علاوہ آئی ٹی اور زراعت کے شعبوں میں مشترکہ ورکنگ گروپس کے اجلاس بھی ہوئے ۔ قازق وفد نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ بھی کیا تاکہ آئی ٹی کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے ۔ قازق نائب وزیراعظم نے پاکستانی کاروباری نمائندوں سے ملاقات کی۔مذاکرات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوئوں کا جائزہ لیا اور تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ، زراعت میں تعاون کی توسیع، آئی ٹی، تعلیم، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے اور لاجسٹکس و ٹرانسپورٹ کے ذریعے علاقائی روابط کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔
اس کے علاوہ کثیرالجہتی فورمز پر تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔فریقین نے نومبر 2025 میں قازق صدر کے دورہ پاکستان کی تیاریوں کو بھی حتمی شکل دی۔ وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد دونوں رہنمائوں نے وزارت خارجہ پاکستان اور وزارت خارجہ قازقستان کے درمیان تعاون کے ایکشن پلان پر دستخط کئے اور کہا ایکشن پلان کو اپنانا دونوں ممالک کی قیادت کے مضبوط سیاسی عزم کا مظہر ہے ۔قبل ازیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قازق نائب وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسحاق ڈار نے اس سے قبل قازقستان کے ہم منصب کا دفتر خارجہ آمد کے موقع پر پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں فریقین نے نومبر 2025 میں قازقستان کے صدر کے مجوزہ دورے سے قبل سیاسی اور اقتصادی تعلقات اور علاقائی رابطوں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ قریبی تعاون برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔