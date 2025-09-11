جنوبی پنجاب کے سیلابی علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے : حافظ نعیم
ملتان/مظفرگڑھ(نیوزایجنسیاں)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے حکومتی فنڈز کی فوری فراہمی اوربااختیار بلدیاتی نظام کی بحالی کے مطالبات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جنوبی پنجاب میں مچھلی فارمز کے مالکان کو بلا سود قرض دے اور متاثرہ علاقوں بالخصوص مظفرگڑھ کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔
جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے لنگر سرائے، مظفر گڑھ اور شیر شاہ ملتان میں متاثرین کے لیے قائم کی گئی خیمہ بستیوں کے دورہ کے موقع پر انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ آبی ذخائر کی بروقت تعمیر ممکن بنا ئی جائے تاکہ آئندہ اتنی بڑی تباہی سے بچا جاسکے ۔ جماعت اسلامی صوبہ بہاولپور اور صوبہ جنوبی پنجاب دونوں کے قیام کی حامی ہے ، نااہل حکمران اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے عوام پر مسلط ہیں، ان سے جان چھڑانا ہو گی۔ دریں اثنا ایکس پر حافظ نعیم الرحمن نے بنگلہ دیش کی ڈھاکا یونیورسٹی کے طلبہ یونین انتخابات میں اسلامی چھاترو شبر (اسلامی جمعیت طلبہ) کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی نہ صرف طلبہ اور نوجوانوں کے حقوق کی جدوجہد میں سنگِ میل ثابت ہوگی بلکہ بنگلہ دیشی عوام کو بھارتی سازشوں سے نجات دلانے اور تعمیر و ترقی کا نیا عنوان بھی بنے گی۔