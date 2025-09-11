پاسپورٹ بلاک ہونے کے باوجود افغانستان جا سکتا ہوں : گنڈاپور
پشاور(آئی این پی)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے دورہ کابل کی ہدایت کی ہے لیکن پاسپورٹ بلاک ہونے کے باعث بیرون ملک نہیں جاسکتا۔
صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بانی کی افغانستان جانے کی ہدایت مجھے ملی ہے، چونکہ یہ وفاقی حکومت اور وزارت خارجہ کا اختیار ہے اس لیے ہماری ان سے بات ہوئی ہے ، انہوں نے افغانستان جرگہ کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا ہے ،ہمارے ایک وفد نے کابل جانے کی تیاری کی ہوئی ہے ، عمران خان نے حکم دیا ہے تو ساتھ میں بھی جاؤں گا، میں یہ بات بتا نہیں رہا تھا مگر اب عمران خان نے کہہ دیا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ میرا پاسپورٹ اب تک بلاک ہے ۔انہوں نے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پاسپورٹ 9 مئی کو بلاک ہوا ، بطور وزیراعلیٰ میرا پاسپورٹ اب تک بحال نہیں ہوسکا، میں نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ، اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور نہ پاسپورٹ بنایا گیا مگر کوئی بات نہیں، افغانستان تو میں بغیر پاسپورٹ کے بھی جاسکتا ہوں۔