گورنر سٹیٹ بینک سے اپنی تنخواہ بڑھانے کااختیار واپس، قانون سازی کی جائے :سینیٹ خزانہ کمیٹی
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے گورنر سٹیٹ بینک سے تنخواہ میں خودمختار فیصلہ واپس لینے کی تجویز دیدی، کمیٹی میں انکشاف ہوا کہ گورنر سٹیٹ بینک اور ایس ای سی پی وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر ہی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، گورنر سٹیٹ بینک خود ہی بورڈ کے چیئرمین ہیں اور خود تنخواہ بڑھانا قانون کے منافی ہے۔
سلیم مانڈوی والا کی زیرصدارت سینیٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں گورنر سٹیٹ بینک کی تنخواہ بڑھانے کیلئے حکومتی منظوری کی قانون سازی کی تجویز دی گئی۔ کمیٹی رکن انوشہ رحمان کا کہنا تھا سٹیٹ بینک ایکٹ میں ترمیم کر کے چیئرمین بورڈ سے تنخواہ میں اضافہ واپس لینے کیلئے قانون سازی ہونی چاہیے ، 2022 میں چیئرمین بورڈ کو تنخواہ میں اضافے کیلئے خودمختاری کا فیصلہ واپس ہوناچاہیے ، قائمہ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں گورنر اور ڈپٹی گورنر کی تنخواہ اور مراعات پر سیکرٹری فنانس اور گورنر کو طلب کر لیا ۔ کمیٹی نے استفسار کیا کہ 2019 کا پرانا ریکارڈ دیا گیا ہے ،بتایا جائے اب گورنر، ڈپٹی گورنرز کی تنخواہیں اور مراعات کیا ہیں؟کمیٹی رکن انوشہ رحمان کا کہنا تھا گورنر سٹیٹ بینک خود ہی بورڈ کے چیئرمین ہیں اور خود اپنی تنخواہ بڑھانا قانون کی منافی ہے ، ایس ای سی پی اور مرکزی بینک حکومت کی منظوری کے بغیر اپنی مرضی سے تنخواہیں بڑھاتے ہیں، وفاقی حکومت کی منظوری سے تنخواہیں بڑھانے کیلئے ایس ای سی پی ایکٹ میں ترمیم کی تجویز پیش کروں گی، وفاقی حکومت کی منظوری سے ہی گورنر اور ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے ، پی ٹی اے میں سپیشل پے سکیل پر تعیناتی ہوتی ہے ،کیا مرکزی بینک اور ایس ای سی پی زیادہ کام کرتے ہیں؟ 2019 میں گورنر مرکزی بینک کی تنخواہ 40 لاکھ روپے تھی اب کی تنخواہ اور مراعات بتائی جائیں۔ سیکرٹری فنانس کی عدم موجودگی کے باعث قائم مقام چیئرمین کمیٹی سینیٹر عبدالقادر نے آئندہ اجلاس تک ایجنڈا مؤخر کر دیا ۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مرکزی بینک ڈاکٹر عنایت حسین نے فورم کو آگاہ کیا سیکرٹری فنانس نے بتایا تھا گورنر کی تنخواہ اور مراعات پر خود بریفنگ دیں گے ، جوائنٹ سیکرٹری وزارت خزانہ کا کہنا تھا گورنر سٹیٹ بینک خود تنخواہ مقرر کرتا ہے تو کمیٹی فورم کو بھی خود بریف کرے ۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا قانون کے مطابق گورنر کو خود تنخواہ بڑھانے کا اختیار دیا گیا ہے تو گورنر پر اعتراض کیسا ہے ؟ انوشہ رحمان نے کہا ایس ای سی پی نے وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر ہی تنخواہوں میں 38 کروڑ کا اضافہ کر لیا۔ سینیٹر محسن عزیز نے تجویز دی ایس ای سی پی کی تنخواہوں میں اتنے بڑے اضافے کی تحقیقات کرائی جانی چاہیے۔