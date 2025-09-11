صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھولنگر:ٹرک ڈرائیور ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق

  • پاکستان
پھولنگر:ٹرک ڈرائیور ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق

قصور،پھولنگر(نمائندہ دنیا،نامہ نگار)ٹرک ڈرائیور ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق،متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے ،موبائل فونز لوٹ لئے۔

لودھراں کا رہائشی47 سالہ ٹرک ڈرائیور اقبال سندھ سے ٹرک پر کیلا لوڈ کرکے دو بیٹوں کیساتھ لاہور جا رہا تھا کہ پھولنگربائی پاس پر صبح 6 بجے ٹائر پنکچر ہو گیا،ٹائر تبدیل کرتے موٹر سائیکل سوار دوڈاکو آ گئے اورپیسے چھیننے میں ناکامی پر گولیاں مار کر فرار ہوگئے ،اقبال موقع پر دم توڑگیا۔ گِلاں والا کے قریب ڈاکوؤں نے ٹھٹھہ بلوچاں کے منظور سے 85 ہزار وموبائل،روشن بھیلہ میں راؤخانوالہ کے منیر سے 18 ہزار ودیگر سامان چھین لیا۔ لاری اڈا کھڈیاں سے محمودپورہ کے آصف خاں،بابا بلھے شاہ ہسپتال سے نذیر ،کوٹ رادھاکشن سے شفیق،محلہ چودھریاں مصطفی آبادسے اعجاز اور گہلن ہٹھاڑ واپڈا دفتر سے ارزانی پور کے ریاض کی موٹرسائیکلیں چوری ہوگئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی بولرز کا کارکردگی کا انعام مل گیا،رینکنگ میں ترقی

پاکستان کی پہلی ای سپورٹس فیڈریشن شروع کرنیکااعلان

پاکستان سے ون ڈے سیریز،افریقی ویمنز ٹیم کی آج لاہور آمد

ارشد ندیم کو لاس اینجلس اولمپکس سکالر شپ مل گئی

شاہد آفریدی کی قوم سے سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل

ایشیا کپ ،بھارت نے یو اے ای کو 9وکٹوں سے ہرا دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak