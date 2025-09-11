پھولنگر:ٹرک ڈرائیور ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق
قصور،پھولنگر(نمائندہ دنیا،نامہ نگار)ٹرک ڈرائیور ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق،متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے ،موبائل فونز لوٹ لئے۔
لودھراں کا رہائشی47 سالہ ٹرک ڈرائیور اقبال سندھ سے ٹرک پر کیلا لوڈ کرکے دو بیٹوں کیساتھ لاہور جا رہا تھا کہ پھولنگربائی پاس پر صبح 6 بجے ٹائر پنکچر ہو گیا،ٹائر تبدیل کرتے موٹر سائیکل سوار دوڈاکو آ گئے اورپیسے چھیننے میں ناکامی پر گولیاں مار کر فرار ہوگئے ،اقبال موقع پر دم توڑگیا۔ گِلاں والا کے قریب ڈاکوؤں نے ٹھٹھہ بلوچاں کے منظور سے 85 ہزار وموبائل،روشن بھیلہ میں راؤخانوالہ کے منیر سے 18 ہزار ودیگر سامان چھین لیا۔ لاری اڈا کھڈیاں سے محمودپورہ کے آصف خاں،بابا بلھے شاہ ہسپتال سے نذیر ،کوٹ رادھاکشن سے شفیق،محلہ چودھریاں مصطفی آبادسے اعجاز اور گہلن ہٹھاڑ واپڈا دفتر سے ارزانی پور کے ریاض کی موٹرسائیکلیں چوری ہوگئیں۔