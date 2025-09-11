پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی داؤد جتوئی کی ضمانت منسوخ، عدالت میں گرفتاری
ملتان ،لاہور(کورٹ رپورٹر)ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس محمد طارق ندیم نے جتوئی سے صوبائی اسمبلی کے رکن داؤد خان جتوئی کی ضمانت قبل از گرفتاری واپس لینے پر منسوخ کردی اور انہوں نے اپنی گرفتاری دیدی۔
قبل ازیں انہوں نے عدالت عالیہ سے ضمانت قبل از گرفتاری کرائی تھی۔پٹیشنر کے وکلاء ملک سجاد حیدر میتلا اور محمد اسماعیل خان نتکانی نے موقف اختیار کیا کہ سیاسی مخالفین کے دباؤ پر ڈاکٹر غلام مصطفی قتل کیس میں داؤد خان کو خوامخواہ ملوث کیا گیا ہے جبکہ ان کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انتظامیہ انہیں ہر صورت گرفتار کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کا اپوزیشن سے تعلق ہے ،وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ،انہیں ایسے کیس میں ملوث کیا جارہا ہے جس سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ۔بعد ازاں انہوں نے کہا کہ گرفتاری ان کے عزم کو متزلزل نہیں کرسکتی وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔