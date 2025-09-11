3 سیکرٹری تبدیل، میجر جنرل ابوبکر ایڈیشنل سیکرٹری دفاعی پیداوار تعینات
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے 3 سیکرٹریز تبدیل کر دیئے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق میجر جنرل ابوبکر شہباز کو تین سال کے لیے گریڈ 21 میں ایڈیشنل سیکرٹری وزارت دفاعی پیداوار تعینات کیا گیا ہے۔
وفاقی حکومت نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن،سیکرٹری ایوان صدر سیکرٹریٹ اور سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انعام اللہ دریجو کو تبدیل کر کے سیکرٹری ایوان صدر سیکر ٹریٹ اورپنجاب میں تعینات گریڈ 22 کے افسر نبیل احمد اعوان کو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کیا گیا ہے ۔ گریڈ 22 کے افسر و سپیشل سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن محمد حمیر کریم کو تین ماہ کے لیے سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن کا اضافی چارج دیا گیا ہے ۔سابق سیکر ٹری اقتصادی امور ڈویژن کاظم نیاز کو ایگزیکٹوڈائریکٹر عالمی بینک تعینات کیا گیا ہے۔