6 جیل افسروں کا تبادلہ، بابر علی سپرنٹنڈنٹ نارووال جیل تعینات
لاہور (کرائم رپورٹر) محکمہ جیل خانہ جات میں 6 جیل افسروں کے تبادلے کر دئیے جبکہ ایک خالی سیٹ کا چارج ڈی آئی جی سرگودھا ریجن کو سونپ دیا گیا۔
جن افسروں کے تبادلے کئے گئے ہیں ان میں ڈی آئی جی لاہور ریجن نوید رؤ ف کو ڈی آئی جی انسپکشن آئی جی جیل خانہ جات آفس،محسن رفیق کو ڈی آئی جی پریزن لاہور ریجن ،اسد وڑائچ کو ڈی آئی جی پریزن ملتان ریجن ،احمد نوید گوندل کو ڈی آئی جی پریزن ڈی جی خان ریجن تعینات کر دیا گیا اورسعید اللہ گوندل کو اے آئی جی انڈسٹریز کا اضافی چارج دیدیا گیا جبکہ بابر علی کو سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل نارووال اور نارووال سپرنٹنڈنٹ جیل غلام سرور کو سپرنٹنڈنٹ جیل راجن پور تعینات کر دیا گیا ہے۔