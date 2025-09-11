صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حاضری معافی کی درخواست منظور

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر)اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمہ میں پرویز الٰہی کی طبیعت ناسازی کے باعث ایک روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے۔۔۔

 دو ملزموں کی بریت درخواست پر اینٹی کرپشن کو نوٹس جاری کر دئیے اورسماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کردی،اینٹی کرپشن عدالت کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے کیس کی سماعت کی، شریک ملزم اعجاز ،زوہیب اور حیدر شفقات نے بریت کی درخواستیں دائر کردیں جس پر عدالت نے شریک ملزم مختار رانجھا اور دیگر کی بریت درخواستوں پر اینٹی کرپشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دلائل طلب کرلیے۔

