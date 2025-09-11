نئی گندم پالیسی کیلئے مشاورتی اجلاس
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا کہ قومی گندم پالیسی کو مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔نئی گندم پالیسی غذائی تحفظ اور کسانوں کی فلاح یقینی بنائے گی۔
کسانوں کو عالمی مارکیٹ کے مطابق گندم کی قیمت دی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قومی گندم پالیسی اور 2025/26 کے لیے گندم مینجمنٹ سٹرٹیجی اور آئندہ برسوں کی حکمت عملی پر غورسے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گندم صرف ایک بنیادی فصل نہیں بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی کی علامت ہے ۔ انہوں نے زور دیا کہ انصاف اور پائیداری اس نئی گندم پالیسی کی بنیاد ہوں گے ۔ کسانوں کو بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق قیمت دی جائے تاکہ پیداوار بڑھانے کی ترغیب ملے جبکہ درمیانے طبقے اور غربت کی لکیر سے اوپر کے صارفین کو مارکیٹ ریٹ پر گندم دستیاب ہو گی۔ کم آمدنی والے طبقات کے لیے حکومت سبسڈی اور دیگر معاون اقدامات کے ذریعے سہولت فراہم کرے گی۔اس حوالے سے مالی ذمہ داری وفاق اور صوبوں کے درمیان منصفانہ انداز میں تقسیم کی جائے گی۔