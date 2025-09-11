انسداد دہشتگردی کا قانون عوام کیلئے نہیں
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کا قانون عام عوام پر لاگو نہیں ہوگا، دہشتگردی کے واقعات سے نمٹنے کے لئے خصوصی انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔۔۔
مولانا ہدایت الرحمان کے علاقے میں مزدوروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، فرانس میں دہشتگردی کے واقعہ کے بعد ایک دن میں قانون تبدیل ہوا ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ 2016 میں وکلا کا قتل ہوا، واقعے کا ماسٹر مائنڈ سعید بادینی گرفتار ہوا، اس کا بروقت ٹرائل نہیں کیا گیا، لاشیں اٹھانے والوں سے تکلیف کا پوچھیں، دہشتگردی کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لئے تیار نہیں ہم لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، جو شخص گرفتار ہوگا اس کے اہل خانہ کو اسی وقت اطلاع دی جائے گی، لاپتہ افراد کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم کریں گے ہم سب دہشتگردی کا شکار ہیں، کیا ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں لیڈ نہ لیں، پارلیمنٹ کی قیادت کے بغیر ہم جنگ نہیں جیت سکتے ، ہمارا منشور دہشتگردی کو روکنا ہے۔