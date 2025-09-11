صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26 نومبر احتجاج کیس:پی ٹی آئی کے 3 کارکنوں کو 4،4ماہ قید

  • پاکستان
26 نومبر احتجاج کیس:پی ٹی آئی کے 3 کارکنوں کو 4،4ماہ قید

راولپنڈی(خبرنگار)انسداد دہشتگردی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 3 کارکنوں کو سزا سنادی۔ کیس کی سماعت اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے کی۔

دوران سماعت پی ٹی آئی کے 3 کارکنوں نے جرم قبول کرتے ہوئے عدالت سے رعایت کی استدعا کی اور کہا کہ پرتشدد احتجاج میں پی ٹی آئی قیادت کی ایما پر شریک ہوئے، قیادت کی ترغیب پر جلاؤگھیرا ؤمیں شامل ہوئے ۔عدالت نے ملزموں کا اعترافی بیان سننے کے بعد فیصلہ سناتے  ہوئے تینوں کو 4، 4 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ ملزموں کے خلاف تھانہ صادق آباد اور تھانہ صدر واہ میں دو مقدمات درج ہیں۔واضح رہے کہ 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات میں 120 ملزموں کو سزا ہوچکی ہے۔

