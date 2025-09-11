چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کا نقصان
لاہور (کرائم رپورٹر) شہر کے مختلف علاقوں میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے، زیورات، موبائل فونز، موٹرسائیکلیں اور گاڑیاں گنوا بیٹھے۔
بتایاگیاہے کہ ڈیفنس میں زاہد سے ایک لاکھ 70 ہزار روپے اور موبائل ، لوئر مال میں مصطفی سے ایک لاکھ 55 ہزار روپے ، نشتر کالونی میں دانش سے ایک لاکھ 45 ہزار روپے ، لیاقت آباد میں وقاص سے ایک لاکھ 30 ہزار روپے اور ساندہ میں ماجد سے ایک لاکھ 10 ہزار روپے لوٹ لیے گئے ۔ اسی طرح گرین ٹاؤن اور باغبانپورہ سے گاڑیاں جبکہ نولکھا، کاہنہ اور لٹن روڈ سے موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔دوسر ی طرف ہربنس پورہ کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ۔ ترجمان کے مطابق سی سی ڈی اہلکاروں نے مشکوک موٹرسائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں دونوں ملزم زخمی ہو گئے جن کی شناخت راحیل اور علی حسن کے نام سے ہوئی،جنہیں حراست میں لیکر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔