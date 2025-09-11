لیسکو کاسولر نیٹ میٹرنگ کیلئے تمام کنکشنز پر اے ایم آئی میٹر لگانے کا فیصلہ
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)لیسکو نے سولر سسٹم لگانے والے صارفین پر مزید بوجھ ڈال دیا، اب سولر صارفین کے کنکشن پر صرف ایڈوانسڈ میٹرنگ انفراسٹرکچر(اے ایم آئی) میٹر لگے گا۔
لیسکو کے شعبہ میراڈ نے نوٹیفکیشن جاری کردیا ، تمام درخواست کنندہ سولر صارفین کے کنکشن روک دئے گئے ،اے ایم آئی میٹر کی قیمت 70 ہزار روپے ہو گی۔ ذرائع کے مطابق زیادہ لوڈ والے بڑے کنکشنز کو ٹائم آف یوز(ٹی او یو )میٹرز کی خریداری کیلئے این او سی جاری کیا جاتا تھا، اب ان کنکشنز پر بھی اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے قبل میٹر کی قیمت 40 ہزار کے لگ بھگ تھی،یہ اقدام وزارت کے کہنے پرکیا جارہا ہے ،وزارت ایسی پالیسی لا رہی جس سے سولر کی حوصلہ شکنی ہو۔