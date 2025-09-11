فنی خرابی ،عمرہ زائرین کی پرواز کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ، متبادل طیارے سے بھی پرندہ ٹکراگیا
کراچی (آئی این پی) جدہ روانہ ہونے والے عمرہ زائرین کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2 الگ الگ ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔
ایئرلائن ذرائع کے مطابق پرواز پی اے 470، ایئربس اے 320 رات گئے لاہور سے جدہ کے لیے روانہ ہوئی، تاہم دورانِ پرواز طیارے کے موسمی ریڈار میں اچانک فنی خرابی پیش آگئی جس کے بعد پائلٹ نے طیارے کو بحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر اتارنے کا فیصلہ کیا۔ ایئرلائن انتظامیہ نے مسافروں کی سہولت کے لیے متبادل طیارے کا بندوبست کرکے زائرین کو دوبارہ جدہ کے لیے روانہ کیا لیکن ٹیک آف کے چند لمحوں بعد ہی طیارے سے ایک پرندہ ٹکرا گیا اور پرواز کو واپس کراچی ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق دوسرا طیارہ بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے تاکہ مکمل معائنہ کیا جا سکے۔