اسرائیل دہشتگردی پھیلانے والا مافیا قطر پر حملے کی مذمت :پی ٹی آئی
اسلام آباد(دنیا نیوز)پاکستان تحریک انصاف نے اسرائیل کی جانب سے قطری سرزمین پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قراردیا اور کہا کہ۔۔۔
اسرائیل دہشتگردی پھیلانے والا مافیا اور علاقائی امن کیلئے خطرہ ہے، حماس کی قیادت پر حملہ قطری خودمختاری پر حملہ ہے۔ مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کا جواب دیں ۔پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی عوام پر مظالم اور نسل کشی کے اسرائیلی جرائم بند کیے جائیں، فلسطینی قیادت پر اسرائیلی حملے بزدلانہ کارروائی ہے۔