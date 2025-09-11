صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل دہشتگردی پھیلانے والا مافیا قطر پر حملے کی مذمت :پی ٹی آئی

  • پاکستان
اسرائیل دہشتگردی پھیلانے والا مافیا قطر پر حملے کی مذمت :پی ٹی آئی

اسلام آباد(دنیا نیوز)پاکستان تحریک انصاف نے اسرائیل کی جانب سے قطری سرزمین پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قراردیا اور کہا کہ۔۔۔

 اسرائیل دہشتگردی پھیلانے والا مافیا اور علاقائی امن کیلئے خطرہ ہے، حماس کی قیادت پر حملہ قطری خودمختاری پر حملہ ہے۔ مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کا جواب دیں ۔پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی عوام پر مظالم اور نسل کشی کے اسرائیلی جرائم بند کیے جائیں، فلسطینی قیادت پر اسرائیلی حملے بزدلانہ کارروائی ہے۔

