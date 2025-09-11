سیلاب :عازمین حج کی رجسٹریشن کی مدت میں توسیع
اسلام آباد(آئی این پی)گزشتہ برس حج کی سعادت سے محروم رہ جانے والے نجی سکیم کے عازمین کے لیے ایک اور موقع دیدیا گیا، سیلاب کے باعث عازمین کی رجسٹریشن کی مدت میں توسیع کردی گئی۔
ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق حج پورٹل پر رجسٹریشن جاری ہے ، پہلے نجی سکیم کے عازمین کو 8ستمبر تک رجسٹریشن کا موقع دیا گیا تھا، اب تک 21 ہزار عازمین رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔پرائیویٹ آپریٹرز بچ جانے والے کوٹے پر نئی درخواست وصول کر سکیں گے اور عازمین گزشتہ برس جمع کرائی گئی رقم پر بغیر اضافی اخراجات کے حج کرسکیں گے۔