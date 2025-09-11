صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
نیب سینئر افسر سلیم شہزاد صحت و دیگر وجوہات پر مستعفی

اسلام آباد ،لاہور (کورٹ رپورٹر مانیٹرنگ ڈیسک،آئی این پی) سابق ڈائریکٹر جنرل قومی احتساب بیورو لاہور سلیم شہزاد نے استعفیٰ دے دیا۔ ڈی جی نیب نے کہا کہ بھاری دل کے ساتھ استعفیٰ دے رہا ہوں، صحت اور کچھ اور وجوہات کے باعث نیب میں مزید نہیں رہ سکتا۔

انہوں نے مزید کہا کہ الحمد للہ میرے خلاف کرپشن الزامات میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوسکا، فوج سے انجری کے بعد بطور میجر ریٹائرمنٹ لی تھی، 1999ء میں نیب کے بانی ممبران میں سے ایک تھا، 18 ہویں گریڈ کے افسر کے طور پر کیریئر کا آغاز کیا اور21 گریڈ میں ڈی جی کی پوسٹ تک پہنچا۔ ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کے طور پر میں نے کارکردگی کے سارے ریکارڈ توڑے ، اپریل 2017ء میں ڈی جی نیب لاہور تعینات ہوا۔ لاہور میں عوام کے لیے کام کیا اور 947 ارب روپے کے برابر برآمدگیاں کرائیں، مجھ سے پہلے مختلف ادوار کے 17 سال میں صرف 44 ارب روپے کی برآمدگیاں ہوسکی تھیں۔ بطور ڈی جی نیب لاہور 5 سال مسلسل عہدے پر برقرار رہا، میگا کرپشن کیسز پر کارروائی کی، کارروائی کرتے ہوئے ادراک تھا کہ جن کے خلاف کارروائی کررہا ہوں، ان کا ردعمل آئے گا۔ چیئرمین نیب سے درخواست ہے کہ مجھے گھر میں 2 سال تک رکھنے کی اجازت دی جائے، چیئرمین نیب نذیر بٹ کا شکر گزار ہوں کہ بغیر لگی لپٹی ہمیشہ زمینی حقائق سے مجھے آگاہ رکھا، نیب کے عملے اور اپنے بچوں کا بھی شکرگزار ہوں جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے ۔خیال رہے سلیم شہزاد کی ریٹائرمنٹ میں ابھی ایک سال باقی تھا اور وہ ڈیپوٹیشن پر نیشنل ٹیلینٹ پول میں ڈی جی کے طور پر تعینات تھے ۔ استعفیٰ تاحال چیئرمین نیب کو موصول نہیں ہوا،چیئرمین نیب بیرونِ ملک سے واپسی پر استعفیٰ منظور کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔

