عمران خان نے سینیٹ کمیٹیوں سے استعفوں کی ہدایت کردی
راولپنڈی (خبر نگار،اپنے نامہ نگار سے، مانیٹرنگ ڈیسک )بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے پارٹی کو ہدایت کی ہے سینیٹ کمیٹیوں سے مستعفی ہوں۔۔۔
بانی نے کہا کہ جتنے سینیٹرز کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں وہ فوری استعفیٰ دیں، کچھ دنوں تک اگلا لائحہ عمل دوں گا۔بانی نے پوچھا مجھے کیوں نشانہ بنایا جارہا ہے ، میں نے کہا یہ چاہتے ہیں آپ کا پیغام باہر نہ جائے ، عمران خا ن کی صحت بالکل ٹھیک ہے اورانکی صحت سے متعلق افواہیں بے بنیادہیں ۔ قبل ازیں انسداد دہشتگردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج سے متعلق کیس میں علیمہ خانم کی عبوری ضمانت میں 18 ستمبر تک توسیع کر دی ، ادھر توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت کے دوران اڈیالہ جیل کے کمیونٹی سنٹر میں پمزہسپتال کے ڈاکٹرالطاف اورڈاکٹرمنصوراقبال نے بشریٰ بی بی کا طبی معائنہ کیا ، سپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے بانی اور بشری ٰ کیخلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت کل 12 ستمبر تک ملتوی کر دی ۔ سماعت میں استغاثہ کے 16ویں گواہ پرائیویٹ اپریزر صہیب عباسی کا بیان قلمبند جبکہ سابق وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری انعام شاہ کے بیان پر بشریٰ کی وکیل نے جرح مکمل کر لی ۔توشہ خانہ ٹو کیس کی اڈیالہ جیل میں آئندہ سماعت میں انعام شاہ کے بیان پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل قوسین فیصل مفتی جرح کرینگے ۔مقدمہ میں ابتک 14گواہوں کی شہادت قلمبند جبکہ جرح کا عمل بھی کیا جا چکا ہے ۔ سماعت کے دوران بانی اور بشریٰ کو جیل سے خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ۔ بانی کی تینوں بہنیں، بشری ٰ بی بی کی بھابھی، بیٹی اور ایک بچہ بھی کمرہ عدالت میں موجود رہا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی سے متعلق کیس کو جلد سماعت کیلئے مقرر کرنے کی متفرق درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ کیس کی سماعت کریگا، اسلام آباد عدالت عالیہ نے عمران کی جانب سے نیب، پولیس اور ایف آئی اے کی کارروائیاں روکنے سے متعلق دائر درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ جسٹس محمد اعظم خان آج درخواست پر سماعت کرینگے ۔