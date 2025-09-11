صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ریجنل اینٹی ٹیررسٹ سٹرکچر کی صدارت سنبھال لی

اسلا ا ٓباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ریجنل اینٹی ٹیررسٹ سٹرکچر کی صدارت سنبھال لی۔

دفتر خارجہ کے مطابق یہ پاکستان کی علاقائی امن و سلامتی خصوصاً دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور کاوشوں پر ایس سی او کے رکن ممالک کے اعتماد کا مظہر ہے۔ بطور چیئرمین ایس سی او ریٹس پاکستان خطے میں دہشت گردی کے خلاف تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ ترجیحات کے مطابق اور شنگھائی سپرٹ، مساوات اور مشترکہ ذمہ داری کے اصولوں کے تحت کام کریگا اور مختلف شعبوں میں تقریبات اور سرگرمیوں کی میزبانی بھی کرے گا جن میں سائبر انسداد دہشت گردی، اطلاعاتی آپریشنز، سرحدی سلامتی، دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام اور استعداد کار میں اضافہ شامل ہے۔

