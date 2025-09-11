سیلاب:کسانوں کو ریلیف،زرعی پیداوار کی بحالی بڑا چیلنج
(تجزیہ:سلمان غنی) پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں پرحالیہ بارشوں اور سیلاب نے بری طرح متاثر کیا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان زراعت کو ہوا ہے، لاکھوں ایکڑ زمین زیرِ آب آ گئی، کھڑی فصلیں تباہ اور مویشی بھی ضائع ہوئے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے صورتحال پر ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے اور احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے تاکہ وفاق اور صوبے ملکر عملی لائحہ عمل تیار کریں۔حکومت کیلئے بڑا چیلنج کسانوں کو فوری ریلیف دینا اور زرعی پیداوار کو بحال رکھنا ہے تاکہ خوراک کا بحران پیدا نہ ہو۔ اس کیلئے بیج، کھاد، زرعی ادویات اور سود فری قرضوں کی فراہمی ناگزیر ہے ۔ ساتھ ہی ایسے بیج اور طریقۂ کاشت متعارف کرانے کی ضرورت ہے جو موسمیاتی دباؤ برداشت کر سکیں۔ زرعی زمین کی بحالی کیلئے ڈرینج سسٹم کی مرمت، چھوٹے ڈیموں کی تعمیر اور زمین کی زرخیزی کیلئے سبز کھاد جیسے اقدامات ضروری ہیں۔صوبائی حکومتوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ نقصانات کا درست اندازہ لگائیں اور شفاف سفارشات وفاق کو بھیجیں تاکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ممکن ہو لیکن خدشہ ہے کہ صوبے وفاق سے زیادہ فنڈز لینے کیلئے نقصانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرینگے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک نقصان کا درست تخمینہ نہیں ہوگا، امدادی اقدامات مؤثر ثابت نہیں ہونگے ۔وفاق کے پاس پہلے ہی محدود وسائل ہیں کیونکہ آمدن کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی اور دفاع پر خرچ ہوتا ہے ۔ اسلئے صوبوں کو خاطر خواہ امداد دینا مشکل ہوگا۔ ایسے میں دنیا کی امداد پر انحصار کرنا پڑے گا کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات میں بڑے ممالک کی بھی ذمہ داری ہے ۔ فی الحال زیادہ تر امداد سامان کی صورت میں ہے لیکن مالی وسائل کے بغیر بحالی ممکن نہیں۔زراعت کی بحالی مرحلہ وار عمل ہوگا۔ فوری طور پر کسانوں کو سبزیوں جیسی قلیل المدتی فصلوں کی طرف لانا ہوگا جبکہ اگلی بڑی فصلوں مثلاً گندم، کپاس اور چاول کیلئے معیاری بیج اور کھاد فراہم کرنا ہونگے ۔ سڑکوں اور سپلائی لائنوں کی مرمت بھی ضروری ہے تاکہ زرعی اجناس کی ترسیل بحال ہو سکے ۔جہاں تک ماحولیاتی ایمرجنسی کا تعلق ہے تو اس کیلئے سخت پالیسی اور قانون سازی درکار ہے ۔ جنگلات کا تحفظ، بڑے پیمانے پر شجرکاری، پانی کے ذخائر کی تعمیر اور کلائمیٹ فرینڈلی فارمنگ زونز کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ ماہرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اگر اس سارے عمل کو قومی جذبے کے بجائے سیاست کی بنیاد پر چلایا گیا تو نقصان مزید بڑھ سکتا ہے اور زرعی بحالی ناممکن ہو جائیگی۔