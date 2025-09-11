صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساحر شمشاد مرزا سے کمانڈر عراقی فضائیہ کی ملاقات

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے کمانڈر عراقی فضائیہ لیفٹیننٹ جنرل محنّد غالب محمد راضی الاسدی نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی امن و استحکام کیلئے دو طرفہ اشتراک کی اہمیت پر زور دیا گیا اوردفاعی و سکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ۔عراقی فضائیہ کے کمانڈر کو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر تینوں مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ 

