سیلاب:بحالی فریم ورک کی تیاری کیلئے 14 رکنی کمیٹی تشکیل

  • پاکستان
سیلاب:بحالی فریم ورک کی تیاری کیلئے 14 رکنی کمیٹی تشکیل

لاہور(اپنے نامہ نگار سے)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کے سیلاب متاثرہ عوام اور علاقوں کی بحالی کے لئے جامع فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ کیا ہے جس کیلئے 14 رکنی اعلی ٰسطح کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔

سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنونیئر مقرر،کمیٹی سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی میکانزم اور بحالی کا جامع فریم ورک تیار کرے گی، خصوصی صحت، میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ایمرجنسی سروسز، آبپاشی، زراعت کے صوبائی وزرا کمیٹی کے ارکان مقرر کئے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کے علاوہ پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ، بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین بھی کمیٹی کے ارکان بنائے گئے ہیں ۔پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین کمیٹی کے سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گے ۔کمیٹی بحالی کے اقدامات کے لیے فنڈنگ کے تقاضوں کا تعین اور ممکنہ وسائل کی نشاندہی کرے گی۔تاریخ میں پہلی مرتبہ دریائی علاقوں ان کے راستوں اور آبی گزرگاہوں کی ڈیجیٹل میپنگ کی جائے گی۔کمیٹی ایک ہفتے کے اندر رپورٹ وزیراعلیٰ کو پیش کرے گی۔

