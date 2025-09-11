کاروباری تنازعات کے حل کیلئے مصالحتی اور ثالثی کونسل کا نظام لانیکا فیصلہ
اسلام آباد(اے پی پی)وزارت قانون و انصاف اور ایف پی سی سی آئی میں انٹرنیشنل ثالثی اور مصالحتی کونسل میں تعاون کے فروغ کے ایم او یو پر دستخط کر دیئے گئے۔
معاہدے کے تحت بزنس کمیونٹی کے باہمی تنازعات کے حل کیلئے مصالحتی اور ثالثی کونسل کا نظام متعارف کروایا جائے گا۔وزارت قانون وانصاف کے ترجمان کے مطابق تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ، صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ و دیگر نے شرکت کی ۔صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور پراجیکٹ ڈائریکٹر آئی ایم اے سی عائشہ رسول نے ایم او یو پر دستخط کئے ۔ایم او یو کے تحت وزارت قانون اور ایف پی سی سی آئی ثالثی اور مصالحتی کونسل کے نظام کو مضبوط بنانے میں تعاون کرینگے ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہعدالتوں میں زیر التوا کیسز کے باعث متبادل نظام وقت کی ضرورت ہے ، ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر معاملے کو عدالت میں لے جانا ضروری سمجھا جاتا ہے ، کاروباری افراد سارا وقت کورٹ کچہری میں کاٹیں گے تو ملک کیلئے زرمبادلہ کیسے کمائیں گے ، 24 لاکھ کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں،دنیا بھر میں تنازعات کے حل کے متبادل نظام کو ترجیح دی جاتی ہے ۔صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ ایف پی سی سی آئی اور وزارت قانون میں ایم او مصالحتی اور ثالثی نظام کے فروغ میں ایک سنگ میل ثابت ہو گا۔