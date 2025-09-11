زرعی یا موسمیاتی ایمرجنسی کیلئے لائحہ عمل طے ہونا باقی
اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے ملک بھر میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے مگر اسکا لائحہ عمل طے ہونا ابھی باقی ہے۔
آئین ضاور قانون میں زرعی یا موسمیاتی ایمرجنسی کا کوئی ذکر نہیں۔ حکومت کے اعلیٰ حکام نے بتایا ہے کہ ایمرجنسی کا لفظ ملک کی موجودہ سیلابی صورتحال کی حساسیت کو اجاگر کرنے کیلئے استعمال کیا گیا ہے ۔ وفاقی حکومت کو صوبوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا ہے ۔ وزیر اعظم آئندہ چند روز میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اجلاس میں حتمی لائحہ عمل طے کرینگے ۔ اس صورتحال میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 اور ویسٹ پاکستان قومی آفات ایکٹ 1958 کے تحت اقدامات کئے جائیں گے ۔ کسانوں کو ریلیف دینے کیلئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے گا۔ وزرائے اعلیٰ کی مشاورت سے کسانوں کیلئے معاوضے یا قرضوں کی سہولت کا فیصلہ ہوگا۔ ملک میں فصلوں کی تباہی کے بعد غذائی قلت کے خطرات کا جائزہ لیا جائیگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کی سربراہی میں کمیٹی ملک میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے گی۔ آئندہ 15 روز میں موسمیاتی تبدیلی کے معاملے پر ایکشن پلان وزیر اعظم کو پیش کیا جائیگا۔