صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی یا موسمیاتی ایمرجنسی کیلئے لائحہ عمل طے ہونا باقی

  • پاکستان
زرعی یا موسمیاتی ایمرجنسی کیلئے لائحہ عمل طے ہونا باقی

اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے ملک بھر میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے مگر اسکا لائحہ عمل طے ہونا ابھی باقی ہے۔

آئین ضاور قانون میں زرعی یا موسمیاتی ایمرجنسی کا کوئی ذکر نہیں۔ حکومت کے اعلیٰ حکام نے بتایا ہے کہ ایمرجنسی کا لفظ ملک کی موجودہ سیلابی صورتحال کی حساسیت کو اجاگر کرنے کیلئے استعمال کیا گیا ہے ۔ وفاقی حکومت کو صوبوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا ہے ۔ وزیر اعظم آئندہ چند روز میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اجلاس میں حتمی لائحہ عمل طے کرینگے ۔ اس صورتحال میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 اور ویسٹ پاکستان قومی آفات ایکٹ 1958 کے تحت اقدامات کئے جائیں گے ۔ کسانوں کو ریلیف دینے کیلئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے گا۔ وزرائے اعلیٰ کی مشاورت سے کسانوں کیلئے معاوضے یا قرضوں کی سہولت کا فیصلہ ہوگا۔ ملک میں فصلوں کی تباہی کے بعد غذائی قلت کے خطرات کا جائزہ لیا جائیگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کی سربراہی میں کمیٹی ملک میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے گی۔ آئندہ 15 روز میں موسمیاتی تبدیلی کے معاملے پر ایکشن پلان وزیر اعظم کو پیش کیا جائیگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 457پوائنٹس کی تیزی ،65ارب منافع

ڈالر کی قدر میں کمی ،تو لہ سونابلند سطح پر برقرار

مرکنٹائل ایکسچینج میں 61ارب کے 58686سودے

اسٹیٹ بینک:شعبہ بینکاری کا ششماہی کارکردگی جائزہ جاری

پی تھری پلاس پرنٹ پیک نمائش کاکراچی ایکسپو میں آغاز

نعمان اظہر50برس سے کم عمر کے ٹاپ 50 سی ای اوز میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak