نئے ڈیمز ناگزیر
لاہور(سپیشل رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کیلئے نئے ڈیمز ناگزیر ہیں۔ بھارتی آبی دہشت گردی کی وجہ سے پنجاب کے ہزاروں گائوں سیلاب کی نذر ہوگئے ۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیلابی علاقوں کے دورے کئے اور متاثرین سے ملاقاتیں کیں۔مشکل کی گھڑی میں پیپلز پارٹی سیلاب متاثرین کیساتھ ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز گورنر ہائوس میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنمائوں کے وفودسے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ گورنر نے پارٹی کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ سیلاب متاثرہ بہن بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔گورنر نے کہا کہ بلاول بھٹو سیلاب زدہ علاقوں میں اتنے بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں دیکھ کر افسردہ ہوئے ، انکی ہدایت پر ریلیف کیمپس میں ریڈ کریسنٹ کے ذریعے متاثرین کو کھانے پینے کی اشیا سمیت طبی سہولتیں بھی فراہم کی جارہی ہیں۔ پیپلز پارٹی سیلاب متاثرین کے بجلی بلوں کی معافی کیلئے حکومت سے درخواست کرے گی۔گورنر پنجاب نے کہا سیلاب کی اس صورتحال میں ہر قسم کی سیاست سے اجتناب کیا جائے ۔