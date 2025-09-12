رات گئے جلال پورکے بند کا دورہ
لاہور،ملتان(سٹاف رپورٹر،اے پی پی ) وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگ زیب نے رات گئے جلالپور پیر والا کے نواحی بلوچ واہ بند کا دورہ کیا۔
مریم اورنگ زیب اور دیگر وزراء نے بستی بہاراں کے قریب بند کا شگاف پر کرنے کا جائزہ لیا، صوبائی وزیر آبپاشی کاظم پیر زادہ اور سیکرٹری آبپاشی نے بریفنگ دی۔ مریم اورنگزیب نے بند کا شگاف جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ دریں اثناء مریم اورنگ زیب رات دو بجے پھر ریسکیو آپریشن کا جائزہ لینے کے لئے پہنچ گئیں اور 86 ایم میں ریسکیو آپریشن کا مشاہدہ کیا ، سیلاب سے درپیش صورت حال کا جائزہ لیا۔ ضلعی انتظامیہ نے متاثر ین تک خشک راشن اور ضروری اشیا پہنچانے کے لیے جدید ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے ، جس کے نتیجے میں دور دراز علاقوں میں پھنسے شہریوں کو فوری ریلیف فراہم ہو رہا ہے ۔ تھرمل ڈرونز کے ذریعے پھنسے ہوئے افراد کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے تاکہ ریسکیو ٹیمیں بروقت رسائی حاصل کر سکیں۔مریم اورنگزیب کے دورہ کے موقع پر صوبائی وزرا خواجہ سلمان رفیق،رانا سکندر حیات، پارلیمانی سیکرٹری ضیا اللہ شاہ بھی موجود تھے ۔