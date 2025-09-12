پاکستان کو انصاف، رواداری ، ترقی کی طرف لے جا رہے :مریم نواز
لاہور (اے پی پی)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے پاکستان کی بقا اور ترقی قائداعظم کے اصولوں پر عمل میں مضمر ہے ، بابائے قوم کے افکار ایمان، اتحاد اور تنظیم کے بغیرمنزل حاصل نہیں ہو سکتی ۔
جمعرات کے روز جاری بیان میں بابائے قوم قائداعظم محمد علی جناح کی 77 ویں برسی کے موقع پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہو ئے وزیر اعلیٰ نے کہا قائداعظم کا کردار صداقت، دیانت اور بے خوف قیادت کی روشن مثال ہے ۔ انہوں نے کہا قائد اعظم کی طرح ذات سے اوپر اٹھ کر پاکستان کی تعمیر اور حفاظت کرنی ہے ، پاکستان کو قائد اعظم کی فکر کے مطابق انصاف، رواداری اور ترقی کی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں،اﷲتعالیٰ ہمیں قائد اعظم کے خواب کو تعبیر دینے کی توفیق عطا فرمائے ۔