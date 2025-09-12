صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو انصاف، رواداری ، ترقی کی طرف لے جا رہے :مریم نواز

  • پاکستان
پاکستان کو انصاف، رواداری ، ترقی کی طرف لے جا رہے :مریم نواز

لاہور (اے پی پی)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے پاکستان کی بقا اور ترقی قائداعظم کے اصولوں پر عمل میں مضمر ہے ، بابائے قوم کے افکار ایمان، اتحاد اور تنظیم کے بغیرمنزل حاصل نہیں ہو سکتی ۔

جمعرات کے روز جاری بیان میں بابائے قوم قائداعظم محمد علی جناح کی 77 ویں برسی کے موقع پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہو ئے وزیر اعلیٰ نے کہا قائداعظم کا کردار صداقت، دیانت اور بے خوف قیادت کی روشن مثال ہے ۔ انہوں نے کہا قائد اعظم کی طرح ذات سے اوپر اٹھ کر پاکستان کی تعمیر اور حفاظت کرنی ہے ، پاکستان کو قائد اعظم کی فکر کے مطابق انصاف، رواداری اور ترقی کی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں،اﷲتعالیٰ ہمیں قائد اعظم کے خواب کو تعبیر دینے کی توفیق عطا فرمائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak