القادر کیس میں ضمانت ہو ئی تو عمران رہا ہو جائیں گے :علیمہ

  • پاکستان
القادر کیس میں ضمانت ہو ئی تو عمران رہا ہو جائیں گے :علیمہ

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ایک چیز واضح ہے القادر کیس میں ضمانت ہو جائے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔

عمران کے خلاف 300 کیسز بنائے گئے ، 26ویں ترمیم صرف لائی ہی عمران کیلئے گئی ، لیکن یاد رکھیں اس کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سکرپٹ بڑا واضح ہے یہ چاہتے ہیں توشہ خانہ میں عمران کو سزا ہو تو اس کیس میں ضمانت دے دیں لیکن یہ انصاف نہیں ۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہاکہ القادر صرف 3 منٹ کا کیس ہے ، یہ لوگ جانتے ہیں القادر کیس لگا دیا تو انصاف دینا ان کی مجبوری بن جائے گی ۔ 

