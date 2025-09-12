پاکستان اسرائیل کو چند گھنٹوں میں لپیٹ سکتا:فضل الرحمن
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)سربراہ جمعیت علمائے اسلام مولانا فضل الرحمن نے اسرائیل کے قطر پر حملے اور فلسطینیوں پر ہونے والی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اسرائیل کو چند گھنٹوں میں لپیٹنے کی صلاحیت ہے۔
جس طرح بھارت کو چند گھنٹوں میں لپیٹا تھا۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں تحفظ ختم نبوت اور دفاع پاکستان کانفرنس سے مولانا فضل الرحمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چند مشکوک لوگ معاشرے میں اضطراب اور شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، امت مسلمہ کیلئے کئی محاذ کھلے ہیں، اسرائیل کے وحشیانہ پن سے 70 ہزار فلسطینی شہید ہوچکے ۔دوحہ ، لبنان، شام اور یمن پر حملہ ملکوں کی خود مختاری پر حملہ ہے ، حماس اور قطر کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہیں۔اسرائیل کی سفاکیت کے خلاف پیغام دینا ہوگا َََ، قوم فلسطینی عوام کے ساتھ ہے ۔انہوں نے کہا سیلاب کی تباہی سے لوگ بے گھر اور شہید ہو چکے ہیں، ہمیں ان مظلوموں کی طرف دیکھنا چاہئے ۔