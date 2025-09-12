190 ملین پاؤنڈ کیس:عمران کی جلد سماعت کیلئے درخواستیں منظور
اسلام آباد،راولپنڈی(اپنے نامہ نگارسے ،مانیٹرنگ ڈیسک،خبر نگار)اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردارمحمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور۔۔۔
ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر جلد سماعت کیلئے دائر متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کو جلد سماعت کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن جمعرات تھا تاہم کسی بھی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی ۔تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ میں گذشتہ روزسماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدراور دیگر عدالت پیش ہوئے ، اس موقع پر بانی پی ٹی آئی کی بہنیں،سینیٹر اعظم سواتی، سینیٹرفلک ناز،ایم این اے علی محمد خان و دیگر پی ٹی آئی رہنما ئبھی کمرہ عدالت میں موجود تھے ۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے مؤقف اختیار کیا پانچ تاریخیں گزر گئیں لیکن ان کی درخواست سماعت کیلئے مقرر نہیں ہو رہی، سزا معطلی درخواستوں پر جلد فیصلہ کیا جائے ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا آفس کو ہدایت کر دی ،کیس جلد سماعت کیلئے مقرر کیا جائے ۔عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد سماعت کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ۔
دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے جیل حکام کو بھجوائی گئی فہرست میں 6 لوگوں کا نام شامل تھا، داہگل کے مقام پر پولیس نے پی ٹی آئی خاتون رہنما نغمہ خالد ،زیاد کیانی،ظاہر شاہ ،محمد اعجاز خان ، پختونخوا کے وزیر خوراک ظاہر شاہ طورو اور ملک عدیل کو روک لیا ۔ فیکٹری ناکے پر پی ٹی آئی رہنما ناہید سیف کو بھی روک لیا گیا تھا۔بعدازاں اڈیالہ جیل پہنچنے والے رہنما بغیر ملاقات کے واپس روانہ ہوگئے ۔علاوہ ازیں انسدادِ دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف احتجاجی مظاہروں سے متعلق متعدد مقدمات کی سماعت کی۔ تھانہ کوہسار کے مقدمہ میں پیش ملزمان کو چالان کی نقول فراہم کر دی گئیں، آئندہ سماعت پر فردِ جرم عائد کی جائے گی۔ غیر حاضر ملزمان کی دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے ۔ دوسری جانب تھانہ آبپارہ کے مقدمہ میں عدالت نے 41 ملزمان پر فردِ جرم عائد کر دی اورآئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا ۔ تھانہ کوہسار کے ایک اور مقدمہ میں پیش ملزمان پر بھی فردِ جرم عائد کر دی گئی، اگلی سماعت پر شہادتیں ریکارڈ کی جائیں۔